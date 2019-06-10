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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе Командорских островов

Очаг залегал на глубине 17,8 км под морским дном

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июня. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 в Тихом океане в районе Командорских островов, сообщил во вторник Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения, зарегистрированного в ночь на вторник, располагался в Тихом океане в 50 км к юго-востоку от побережья острова Медного (Командорские острова). Очаг залегал на глубине 17,8 км под морским дном. Магнитуда сейсмического события составила 5,1", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, жители населенных пунктов Камчатского края, в том числе единственного на Командорских островах населенного пункта - села Никольского на острове Беринга, подземных толчков не ощутили. Угроза цунами не объявлялась.

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