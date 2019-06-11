В Хабаровске возбудили дело из-за нарушений при строительстве дома для детей-сирот

ХАБАРОВСК, 11 июня. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело о превышении полномочий одним из должностных лиц правительства Хабаровского края из-за строительства с нарушениями дома для детей-сирот. Об этом сообщается во вторник на сайте региональной прокуратуры.

Речь идет о десятиэтажном доме на 279 однокомнатных квартир, который строился компанией "Градъ-Сервис". По данным надзорного ведомства, летом 2018 года с застройщиком было заключено четыре госконтракта стоимостью 600 млн рублей. Хотя изначально все квартиры предназначались для детей-сирот, представители краевого Минстроя, как полагают в прокуратуре, знали, что на момент ввода дома в эксплуатацию из-за изменений в законодательстве передать сиротам можно будет только 25% квартир.

"Между тем размер внесенного застройщику аванса за счет бюджетных средств превышает стоимость 25% квартир", - говорится в сообщении.

Квартиры должны были сдать до февраля 2019 года, но сроки были сорваны, отметили в надзорном ведомстве. Застройщик и руководитель компании привлечены к административной ответственности. Выясняется, можно ли сдавать в эксплуатацию дом, построенный в шумовой зоне аэропорта города.

Краевым управлением Следственного комитета "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", указывается на сайте. В прокуратуре уточнили, что детали не раскрываются в интересах следствия.

В июне 11 бывших воспитанников детских домов в Хабаровске объявляли голодовку из-за того, что им не предоставляли квартиры. Акция завершилась на вторые сутки. Части ее участников предоставили бесплатно комнаты в общежитии.