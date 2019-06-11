В Подмосковье изъяли около 5 тонн поддельного моторного масла

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в подмосковной Балашихе подпольный цех по производству поддельного моторного масла, изъято около 5 тонн контрафакта. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Установлено, что предприятие располагалось на территории промышленной зоны на Объездном шоссе города Балашихи. При осмотре помещений полицейскими обнаружена автоматизированная линия, а также более 1 тыс. пятилитровых канистр с готовой к реализации продукцией с признаками подделки. Пластиковые емкости были низкого качества, на них отсутствовали защитные элементы, что недопустимо для оригинального товара. Кроме того, изъяты пустая тара, этикетки различных брендов, оттиски печатей и накладные. В результате исследования образцов моторных масел установлено, что они не соответствуют требованиям технического регламента", - сказала она.

По словам Волк, сумма убытков, понесенных только одной из фирм, превысила 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров"), устанавливаются организаторы нелегального производства и места сбыта контрафактной продукции.