В хабаровском заповеднике плюшевый медведь помог задержать браконьеров

ТАСС, 11 июня. Инспекторы заповедника "Большехехцирский" для задержания браконьеров на территории охранной зоны использовали плюшевого медведя, снабженного радиостанцией. Игрушку оставили на дороге, чтобы привлечь внимание нарушителей и задержать их на месте, сообщается во вторник на официальном сайте ФГБУ "Заповедное Приамурье" (объединенная дирекция заповедников и нацпарков Хабаровского края).

"Для того, чтобы не устраивать опасные гонки по полям, группа госинспекторов решилась на отвлекающий маневр. На предполагаемом маршруте движения браконьеров усадили на дорогу плюшевого медведя с включенной радиостанцией, а в лапах игрушечного Винни Пуха закрепили цветы. Водитель браконьерского автомобиля, наткнувшись на медведя, включил фары, из раскрытого окна раздались удивленные возгласы. Нарушители вышли и начали осматривать игрушку", - говорится в опубликованном сообщении. Далее по радиостанции нарушителей известили о задержании, затем из укрытия вышли инспекторы...

Браконьеров задержали за нахождение на территории заповедника с оружием, что является нарушением правил охранной зоны. При себе у мужчин оказался охотничий карабин. Составлен административный протокол, проводится проверка. Поохотиться нарушители не успели. По данным сайта регионального минприроды, в настоящий момент в Хабаровском крае охота разрешена только на взрослые особи оленей и лосей.

Операцию по поимке группы нарушителей планировали долго и тщательно, так как злоумышленники уже не раз нарушали режим охранной зоны заповедника.

Заповедник "Большехехцирский" расположен в 20 км от Хабаровска. Его площадь составляет около 45 тыс. га. На территории заповедника организованы экологические тропы для туристов. Зафиксировано присутствие нескольких особей амурского тигра.