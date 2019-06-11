Два уголовных дела открыли на Украине из-за пожара в Одесской психиатрической больнице

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Два уголовных дела открыла Национальная полиция Украины в связи с пожаром, который произошел накануне в Одесской психиатрической больнице. Об этом во вторник сообщила пресс-служба полиции.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статьям "Умышленное убийство" и "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины" в связи с пожаром в Одесской психиатрической больнице на улице Воробьева", - отметили в полиции.

При пожаре погибли шесть человек из-за отравления угарным газом. "Личности погибших установлены, их тела направлены на экспертизу. Еще шестеро пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии", - сообщили в полиции. Для расследования обстоятельств пожара создали усиленную следственно-оперативную группу, в которую вошли следователи Нацполиции. Тем временем в админкорпусе больницы идут обыски.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману взять под контроль расследование обстоятельств пожара.