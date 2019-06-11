Спасатели локализовали пожар после взрыва на танкере в Махачкале

ТАСС, 11 июня. Спасатели локализовали пожар, возникший после взрыва газовоздушной смеси при перекачке нефти на танкере в Махачкале.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по Дагестану.

"По прибытию на место происшествия в ходе проведенной разведки силами пожарных подразделений было обнаружено возгорание внутренних конструкций и силовых кабелей. По состоянию на 10:24 мск 11 июня пожар локализован", - сказали в пресс-службе.

К ликвидации последствий были привлечены 57 человек и 15 единиц техники.

Помощник гендиректора порта Алик Абдулгамидов отметил, что на танкере нет разрушений.

"Взрыв был внутри машинного отделения, разрушения конструкции танкера нет. Инцидент произошел на четвертом причале, всего у нас действующих девять причалов, они все изолированы, самостоятельны. Порт работает. Еще [есть] восемь причалов", - сказал он.