СК возбудил дело об избиении детей и пенсионерки в магазине в Зеленограде

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об избиении двух детей и пенсионерки в магазине в Зеленограде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве.

"По данным следствия, днем 10 июня подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения в магазине Зеленограда беспричинно, из хулиганских побуждений нанесла множественные удары пожилой женщине и 11-летней девочке, причинив им телесные повреждения", - сказал собеседник агентства.

Затем агрессивная женщина опрокинула коляску с годовалым ребенком, который также получил ушибы. Сейчас жизни потерпевших ничего не угрожает. "По результатам проведенной доследственной проверки в отношении 41-летней женщины возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ ("Побои") и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)", - сообщили в ГСУ. Подозреваемая находится в больнице, где проверяется ее психическое здоровье.