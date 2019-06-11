В МВД опровергли данные о гибели ученика в ходе драки в чеченской школе

ГРОЗНЫЙ, 11 июня. /ТАСС/. МВД по Чечне опровергло распространенную в социальных сетях информацию о гибели школьника в результате драки в одной из грозненских школ. По данным ведомства, мальчик умер от удара током в результате несчастного случая.

Ранее следователи Чечни организовали проверку по распространенному в СМИ видеоролику с дракой учащихся старших классов и стрельбой из автоматического оружия в одной из школ Грозного.

"Информация, распространяемая в социальных сетях о том, что выпускник 11-го класса, проживающий в городе Урус-Мартане Чеченской Республики, погиб в ходе конфликта, произошедшего несколько дней назад, не соответствует действительности. Установлено, что Мурад Бекмурзаев, 2001 года рождения, умер 9 июня текущего года от электротравмы, полученной им в результате поражения электрическим током, когда он пытался подтянуться на столбе высоковольтной линии, расположенной на южной окраине города Урус-Мартана", - говорится в сообщении.