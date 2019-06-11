В Ставропольском крае неизвестные украли лошадей

ТАСС, 11 июня. Отдел МВД России по городу Ессентуки Ставропольского края возбудил уголовное дело после кражи двух лошадей из центра иппотерапии - лечения при помощи верховой езды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Бесплатный центр верховой езды для реабилитации детей-инвалидов открылся в Ессентуках в октябре 2017 года. В конюшнях центра 20 лошадей, для занятий с детьми выбирают взрослых спокойных животных. Подобная бесплатная школа лечебной верховой езды на Кавказских Минеральных Водах единственная, детей принимают со всего региона.

"В дежурную часть отдела МВД России по городу Ессентуки обратились сотрудники епархиального Центра иппотерапии с заявлением о хищении двух лошадей. В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Ессентуки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража")", - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Иппотерапия - это форма лечебной физической культуры, которая проводится в форма адаптивной верховой езды, при этом больной сам лошадью не управляет. Этот вид терапии используют при лечении пациентов с такими заболеваниями как аутизм, церебральный паралич, инсульт, а также прочими неврологическими и другими нарушениями. Как самостоятельная методика иппотерапия начала использоваться в 60-х годах прошлого века в таких странах, как Германия, Австрия и Швейцария.