Спасатели полностью ликвидировали пожар, возникший на танкере в Махачкале после взрыва

ТАСС, 11 июня. Пожар, возникший на танкере в Махачкале после взрыва газовоздушной смеси, полностью ликвидирован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по Дагестану.

"В 13:20 мск пожар на площади 600 кв. метров был полностью ликвидирован", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на судне завершились и поисково-спасательные работы. "Поисково-спасательные работы завершены. Причина возгорания и ущерб устанавливаются", - отмечается в распространенном ведомством сообщении.

Хлопок на принадлежащем компании "Волжское пароходство" танкере в Махачкалинском морском торговом порту произошел во время перекачки нефтепродуктов. В результате инцидента погибли три человека, еще трое попали в больницу. Ликвидацией последствий происшествия занимались 57 человек.