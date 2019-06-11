Суд в Краснодаре лишил экс-судью водительских прав после ДТП со спортсменкой

КРАСНОДАР, 11 июня. /ТАСС/. Октябрьский районный суд в Краснодаре лишил водительских прав сроком на один год и девять месяцев бывшего судью Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова по делу об оставлении места ДТП, в котором пострадала спортсменка. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Рассмотрело дело, вынесли постановление. Мера наказания [назначена] в виде лишения права управления транспортными средствами на один год и девять месяцев", - сказал собеседник.

В беседе с корреспондентом ТАСС Крикоров сказал, что намерен обжаловать решение суда. "Решение суда буду обжаловать", - сказал он.

Ранее Верховный Суд РФ удовлетворил представление генпрокурора Чайки о привлечении бывшего судьи Крикорова к административной ответственности по статьям 12.24 КоАП РФ ("Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего") и 12.27 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно - транспортным происшествием"). Защита Крикорова пыталась обжаловать решение, но в удовлетворении апелляционной жалобы суд отказал, решение вступило в силу.

Крикоров, управляя автомобилем, по предварительным данным, в нетрезвом виде, совершил в декабре 2018 года ДТП в Краснодаре. После аварии судья попытался скрыться, но был задержан очевидцами. Пострадала 18-летняя девушка, член сборной Краснодарского края по тхэквондо, переходившая дорогу по пешеходному переходу. Согласно результатам судебно - медицинской экспертизы, здоровью девушки причинен вред средней степени тяжести.

Прокуратура Краснодарского края выявила в действиях судьи признаки правонарушений, предусмотренных статьями 12.24 и 12.27 КоАП РФ. Председатель Краснодарского гарнизонного военного суда ранее сообщал, что в отношении Крикорова будет проведена служебная проверка. Позже Крикоров подал заявление в Высшую квалификационную коллегию судей РФ о прекращении своих полномочий.

Мать пострадавшей в ДТП спортсменки сообщала, что они не рассматривают вопрос о мирном соглашении сторон. Девушка планирует обращаться в суд, предварительно заявленная сумма компенсации ущерба составляет около 3 млн рублей. По словам матери, ущерб их семье судья не возместил.