{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Верховный суд Крыма оставил под арестом мэра Евпатории

Андрей Филонов был задержан 3 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Верховный суд Крыма во вторник отклонил ходатайство защиты и оставил под арестом главу администрации Евпатории Андрея Филонова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

28 мая Киевский районный суд Симферополя продлил на два месяца срок ареста Филонова, защита заявляла о намерении подать апелляцию и поместить мэра под домашний арест из-за плохого состояния здоровья подзащитного. "Суд оставил в силе решение суда первой инстанции, апелляцию - без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе.

Филонов был задержан 3 апреля, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. По данным УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, по указанию чиновника незаконно изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в муниципальной собственности земельных участков общей площадью около 14 га для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости.

Ранее в суде прокурор заявил, что в отношении Филонова возбуждено еще одно уголовное дело по этой же статье. Общий ущерб в результате махинаций с земельными участками, в которых подозревают мэра, оценивается более чем в 79 млн рублей. Филонов возглавляет администрацию города с ноября 2014 года.

30 апреля решением сессии Евпаторийского горсовета Филонов был отстранен от исполнения полномочий. Временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Роман Тихончук, который ранее был депутатом городского совета Евпатории.

Теги
РоссияКрым
Суд в Новосибирске арестовал на два месяца экс-директора клиники Мешалкина
Александра Караськова вместе с супругой, также работавшей в клинике, обвиняют в хищении более 1,3 млрд рублей
Читать полностью