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Восемь человек пострадали в ДТП в Карачаево-Черкесии

В их числе пятеро детей

ЧЕРКЕССК, 11 июня. /ТАСС/. Авария произошла в Карачаево-Черкесской Республике с участием двух легковушек, в результате пострадали пятеро детей и трое взрослых. Об этом во вторник сообщается на сайте республиканского МВД.

"На 23-м км автодороги "Подъезд к МЦО Архыз" произошло столкновение автомашин Toyota Auris и Chevrolet Lanos. В результате ДТП в районную больницу из обеих машин доставлены восемь человек, из них пятеро несовершеннолетних. Трое детей после оказания медицинской помощи отпущены домой", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, авария произошла 10 июня, однако ранее об этом не сообщалось.

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