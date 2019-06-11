Нефтегавань в Дагестане будет закрыта до окончания следственных действий

МАХАЧКАЛА, 11 июня. /ТАСС/. Нефтегавань Махачкалинского морского торгового порта в Дагестане будет закрыта до окончания следственных действий по факту взрыва на судне "В. Ф. Танкер - 16", произошедшего утром, в результате которого погибли три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее сообщаюсь, что сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на морском судне в Махачкалинском порту по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"Нефтегавань будет закрыта до конца следственных действий, сухогрузный район порта работает, это не один день, наверняка", - сказали в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС по Дагестану, рано утром в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. Три человека погибли, еще трое госпитализированы. Как уточнили в Росморречфлоте, российский танкер "В. Ф. Танкер - 16" принадлежит компании "Волжское пароходство".

В новость внесена правка (17:46 мск) - уточняется название ведомства в лиде.