Суд в Симферополе арестовал еще двух членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя арестовал еще двух задержанных накануне подозреваемых в деятельности запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщается во вторник на сайте суда.

Ранее сообщалось об аресте четырех из восьми подозреваемых.

"Киевским районным судом Симферополя Республики Крым в открытом судебном рассмотрении ходатайства следователя следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Месутова и Нагаева", - говорится в сообщении.

В понедельник сотрудники ФСБ задержали в Крыму восьмерых подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". По месту жительства в Алуште, Белогорске и в Симферопольском районе у них были проведены обыски. Были обнаружены и изъяты экстремистская литература, средства вычислительной техники и связи, электронные носители информации. Обыски проводились в рамках уголовных дел, возбужденных по ч. 1, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация и участие в деятельности террористической организации").