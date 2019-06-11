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В Крыму нашли донную мину времен войны весом в тонну

Боеприпас обнаружили в поселке Орджоникидзе в 100 м от берега

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Пиротехники в море обезвреживают донную мину времен Великой Отечественной войны весом в тонну, найденную в районе поселка Орджоникидзе в Крыму, сообщило во вторник на своем сайте республиканское МЧС.

"В поселке Орджоникидзе… на расстоянии 100 м от берега был обнаружен взрывоопасный предмет, предположительно [авиационная бомба] ФАБ-250. Впоследствии при проведении дополнительного обследования акватории на расстоянии около 200 м от берега обнаружен предмет, идентифицированный как авиационная магнитная донная мина весом в 1 тыс. кг", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мина лежит на глубине 9 м. На месте работает пиротехническая группа специального морского отряда МЧС.

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