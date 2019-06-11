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Взрыв на танкере в Махачкале

Источник: все погибшие в результате взрыва на танкере в Махачкале были гражданами России

В результате ЧП погибли три человека

МАХАЧКАЛА, 11 июня. /ТАСС/. Трое погибших в результате взрыва во вторник на танкере в Махачкалинском морском торговом порту были гражданами России. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Дагестана.

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Ранее сообщаюсь, что сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на морском судне в Махачкалинском порту по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"Личности всех троих погибших установлены, все - граждане РФ", - сообщил источник.

По данным ГУ МЧС по Дагестану, рано утром в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. Три человека погибли, еще трое госпитализированы. Как уточнили в Росморречфлоте, российский танкер "В. Ф. Танкер - 16" принадлежит компании "Волжское пароходство".

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РоссияДагестанВзрыв на танкере в Махачкале
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