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В промзоне на юго-востоке Петербурга загорелся ангар

Информации о пострадавших пока нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Спасатели тушат крупный пожар в ангаре в промышленной зоне Колпинского района Петербурга во вторник вечером, сообщили журналистам в пресс-службе городского управления МЧС.

"На территории промышленной зоны происходит горение полимерной продукции на открытой площадке и в ангаре на общей площади 220 кв. м", - сказали в пресс-службе.

По данным управления, сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К месту направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

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