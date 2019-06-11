Источник: сотрудник ГИБДД в Ингушетии выстрелил в мужчину из-за конфликта

МАГАС, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудник ГИБДД в Ингушетии выстрелил в молодого человека, с которым у него произошел конфликт. Пострадавший доставлен в медучреждение, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах региона.

"Сегодня днем в Назрани сотрудник ГИБДД выстрелил в молодого человека. Между ними произошел конфликт, тогда сотрудник достал табельное оружие и выстрелил. В этой ситуации сейчас разбираются правоохранители", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший был доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу с огнестрельным ранением.