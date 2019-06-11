Четыре человека погибли при столкновении двух легковушек под Геленджиком

КРАСНОДАР, 11 июня. /ТАСС/. Четверо мужчин погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в районе Геленджика. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарском краю.

"Сообщение о ДТП поступило в 20:02 мск, вблизи поселка Тешебс на выезд в сторону Геленджика [произошло] лобовое столкновение автомобилей Mercedes и Ford Focus. В первом автомобиле трое погибших - водитель и два пассажира, все совершеннолетние мужчины, в Ford Focus - один погибший мужчина", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло на дороге местного значения, движение по ней нормализовано.

"Проводится проверка, личности погибших устанавливаются, причины тоже", - отметили в пресс-службе.