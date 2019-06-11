В Красноярском крае горит штабель леса на площади 20 тыс. кв. м

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Штабель леса на площади 20 тыс. кв. м горит в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС.

Пожар возник в поселке Таежный Богучанского района. "На территории промбазы произошло загорание штабеля леса высотой 15-20 м и горбыля. Общая площадь пожара составляет 20 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

Тушение осложняется тем, что это безводный район. "Сейчас делается противопожарный разрыв, устанавливается водяная завеса. На защиту населенного пункта выдвинулся пожарный поезд со станции Чунаяр", - добавили в МЧС.

Группировка по тушению пожара увеличивается. Сейчас на месте работают 18 человек и шесть единиц техники.

По данным регионального главка МЧС, угрозы населенному пункту нет.

"Угрозы населенному пункту нет, угрозу сняли", - сказал собеседник, уточнив, что ранее такая угроза существовала.

В новость внесены изменения (23:46 мск) - добавлен комментарий регионального главка.