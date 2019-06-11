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Борьба с природными пожарами в России

В Костромской области горит участок леса на площади 13,1 га

Очаг пожара находится в Макарьевском лесничестве

ТАСС, 12 июня. Участок леса на площади 13,1 га горит в Макарьевском лесничестве Костромской области. Об этом сообщило во вторник главное управление МЧС по региону.

"В 23:00 11.06.2019 года в ОДС ЦУКС (оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России - здесь и далее прим. ТАСС) по Костромской области от диспетчера РДС (районной диспетчерской службы) поступила информация об очаге лесного пожара на площади 13,1 га в Макарьевском районе, Макарьевское лесничество", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится под контролем администрации Макарьевского района, областного государственного казенного учреждения "Макарьевское лесничество" и ГУ МЧС России по Костромской области.

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РоссияКостромская областьБорьба с природными пожарами в России
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