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На юго-западе Москвы у женщины украли часы Rolex

Их стоимость составляет более 1 млн рублей

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Неизвестный украл часы Rolex стоимостью более 1 млн рублей у неработающей женщины на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель пресс-службы управления столичной полиции.

"В полицию обратилась неработающая 1978 года рождения и заявила о краже ее часов из раздевалки фитнес-клуба, расположенного по адресу: ул. Наметкина, д. 6, корп. 1. Похищены были наручные часы фирмы Rolex  116503. Материальный ущерб составил около 1 млн 200 тыс. рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

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