Три человека погибли при пожаре в дачном поселке в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли в среду в результате пожара в дачном поселке на станции Анатольевская Горноуральского городского округа Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

"По предварительным данным, надышавшись едким угарным дымом, погибла семья: мужчина 1975 года рождения, его супруга 1986 года рождения и их сын 2015 года рождения. Дом для проживания после пожара стал непригоден. Для того, чтобы опознать своих родных, из Серова в Нижний Тагил едет отец погибшей женщины. Назначена пожарно-техническая экспертиза с целью определения точной причины возгорания", - сказал он.

По его словам, по одной из отрабатываемых МВД версий, возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки. На место происшествия выехал начальник Нижнетагильского гарнизона полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По итогам начавшейся проверки правоохранительными органами будет принято процессуальное решение.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 03:20 мск. На площади 39 кв. м горели садовый дом и баня. В 04:10 мск огонь был локализован, в 05:28 мск открытое горение ликвидировано.