Капитан круизного лайнера, столкнувшегося с катером на Дунае, отпущен под залог

ВЕНА, 12 июня. /ТАСС/. Капитан круизного лайнера Viking Sigyn, столкнувшегося на Дунае с прогулочным катером Hableany с туристами из Южной Кореи, отпущен на свободу под залог в 15 млн форинтов (€46,8 тыс.). Об этом сообщило в среду Австрийское агентство печати.

64-летний гражданин Украины был задержан в начале июня по подозрению в халатности, которая привела к аварии на водном транспорте и человеческим жертвам. Сам капитан свою вину отрицает. Ему также не были предъявлены официальные обвинения.

Капитана обязали носить электронный браслет, запретили покидать Будапешт, обязали отмечаться два раза в неделю в полиции на время расследования.

29 мая на Дунае близ здания парламента Венгрии произошло столкновение прогулочного катера Hableany и более крупного судна Viking Sigyn. Катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, опрокинулся и затонул. В настоящее время катер подняли на поверхность. В результате трагедии спаслось семь человек, 24 - погибли, четверо числятся пропавшими без вести.