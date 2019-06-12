Дети устроили пожар у Вечного огня в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Двое детей устроили пожар у мемориала Вечный огонь в Серове Свердловской области. Мальчики шести и семи лет подожгли венки, возложенные к памятнику, сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

"Сообщение об этом происшествии поступило в полицию Серова в 16:04 11 июня. Спустя две минуты поступило еще одно сообщение о том, что к инциденту причастны двое несовершеннолетних. На указанный адрес оперативно прибыли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, которые проанализировали запись с камер видеонаблюдения и опросили местных жителей. Позднее выяснилось, что [поджигателями] оказались два мальчика шести и семи лет", - сказал Горелых, отметив, что оба мальчика воспитываются в неполных семьях без отцов.

"Дети вытащили ветку из венка, подожгли ее и она вспыхнула. В результате произошел пожар", - добавил Горелых.

В настоящее время проводится проверка, по итогам которой в отношении родителей мальчиков, вероятно, будет заведено административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Данная статья предусматривает штрафные санкции.