Площадь природных пожаров в труднодоступных районах Якутии превысила 62 тыс. га

ТАСС, 13 июня. Почти 40 термоточек или очагов возгораний зарегистрировали на труднодоступных землях в пяти лесничествах Якутии, площадь, пройденная огнем, превысила 62 тыс. га. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального министерства экологии.

"На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 39 зарегистрированных термоточек в Алданском, Верхоянском, Нерюнгринском, Томпонском и Усть-Майском лесничествах. Общая площадь, пройденная огнем, составила 62 тыс. 58 га, из них лесной площади - 51 тыс. 631 га, нелесная - 10 тыс. 427 га", - говорится в сообщении. Эти пожары не тушатся, поскольку затраты на их ликвидацию, по данным федеральной Авиалесоохраны, превышают прогнозируемый ущерб.

Кроме того, уточняет региональное Минэкологии, специалисты тушат в Якутии пять лесных пожаров на общей площади 64 га. Локализованы четыре лесных пожара в Намском, Оймяконском, Олекминском и Ленском улусах на общей площади 32,5 га. Огонь тушат 59 специалистов различных ведомств и столько же местных жителей. Предварительная причина возгораний - сухие грозы.

Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия) со ссылкой на "Саханефтегазсбыт" уточнила, что в режиме повышенной готовности из-за лесных пожаров находится Батагайская нефтебаза. "В превентивных целях началось устройство дополнительной минерализованной полосы между нефтебазой и озером с привлечением тяжелой землеройной техники. Сотрудники нефтебазы также задействованы в локализации и тушении очагов возгораний в лесном фонде на узких участках и разрывах. Для координации работ в Верхоянский район вылетает специалист АО "Саханефтегазсбыт", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Верхоянском районе действует особый противопожарный режим, уточняется в сообщении. Ландшафтные пожары угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют. В четверг туда вылетает аэромобильная группировка регионального главка МЧС.