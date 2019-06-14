В США отменили суд по делу россиянина Олега Тищенко

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Запланированный на август судебный процесс по делу россиянина Олега Тищенко, обвиняемого в США в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американских истребителей, отменен, вынесение приговора назначено на 19 июня. Об этом свидетельствует информация, поступившая в четверг в электронную базу суда в штате Юта.

Ранее планировалось, что суд с участием присяжных начнется 19 августа. Теперь эти планы отменены. 19 июня состоятся слушания, на которых россиянин сделает заявление относительно того, признает ли он свою вину, какое именно, не уточняется. В этот же день Тищенко будет вынесен приговор. Эта запись может означать, что россиянин намерен полностью или частично признать вину.

По версии американской стороны, Тищенко 22 июня 2011 года обратился к пользователям онлайн-форума поклонников тренажеров воздушного боя с просьбой помочь ему с доставкой в Москву руководств по летной эксплуатации американских истребителей F-16, которые он собирался приобрести на интернет-аукционе eBay, но не мог получить из-за "ограничений, наложенных на зарубежных покупателей". Один из пользователей получил инструкцию на свой адрес в США и переправил ее в Москву.

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США в марте 2016 года поручило сотруднику познакомиться с россиянином на онлайн-форуме поклонников тренажеров воздушного боя и предложить свои услуги в получении летных инструкций. По версии американской стороны, Тищенко заинтересовался руководствами к 26 образцам воздушной техники, включая F-16C, A-10, F-35 и F-22. Россиянин, как утверждает МВБ, знал, что таким образом совершает уголовно наказуемое деяние в США.

Американские власти предъявили россиянину обвинения заочно еще 15 июня 2016 года, однако арестовать его смогли только в этом году, после того как Грузия удовлетворила запрос США на выдачу подозреваемого. Ответчику грозит тюремное заключение сроком до 10 лет в случае признания его виновным. Тищенко ранее не признавал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Посольство РФ в США заявило, что в деле Тищенко имеются признаки провокации со стороны американских спецслужб.