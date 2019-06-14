Площадь пожара на стройрынке в Улан-Удэ выросла до 1,6 тыс. кв. м

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Площадь пожара, произошедшего на строительном рынке в Улан-Удэ выросла на 100 кв. м, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"По уточненной информации, площадь пожара составляет 1,6 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе, добавив, что к тушению привлечен вертолет Ми-8.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов на территории строительного рынка произошел пожар на площади 1,5 тыс. кв. м. Пожару присвоен четвертый, наивысший ранг сложности. К тушению привлечен пожарный поезд и вертолет Ми-8. Пострадавших нет.

Компания "Стройтерминал", управляющая строительным рынком, в свою очередь, заявила об отсутствии вокруг очага возгорания опасных горючих и токсичных материалов, которые могут существенно осложнить тушение огня.

"Ничего опасного, горючего вокруг нет", - сказал собеседник агентства ТАСС, отвечая на вопрос о наличии вокруг горящего здания стройматериалов, которые могут осложнить тушение или поспособствовать существенному загрязнению воздуха. По его словам, 3 июня здание, где возник пожар, уже горело. Тогда причиной пожара был поджог.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по республике, сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение в районе возгорания и обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта. Два экипажа ГИБДД регулируют движение. Заторов на дороге нет.

Строительный рынок расположен в промзоне в центральной части Улан-Удэ, жилых домов вокруг нет.