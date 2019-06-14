В МВД назвали число террористических преступлений, зарегистрированных с начала года

ТАСС, 14 июня. Около 800 преступлений террористического характера зарегистрировано сотрудниками полиции с начала 2019 года. Это почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в статистических данных МВД России.

"В январе - мае 2019 года зарегистрировано 797 преступлений террористического характера (на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. - прим. ТАСС) и 254 преступления экстремистской направленности", - отмечается в документе.

Как следует из сообщения, зарегистрированных экстремистских преступлений в этом году стало на 59% меньше, чем за тот же период 2018 года.