Возгорание на полигоне в Воронежской области локализовано

ТАСС, 14 июня. Возгорание на военном полигоне "Погоново" в Воронежской области локализовано, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Силами штатных пожарных команд гарнизона, а также расчетов МЧС место возгорания локализовано. Осуществляется проливка территории", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что пострадавших или угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

В Минобороны также уточнили, что огонь перекинулся на территорию полигона с прилегающего участка земли, где горела трава.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что ближайший к полигону населенный пункт находится на расстоянии 30 км от него.

Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ, "лесной пожар на полигоне Погоново локализован на площади 3 гектара". "Угрозы распространения на жилые постройки и строения нет", - сказали в ведомстве.

В новость были внесены изменения (18:18 мск) - добавлен комментарий МЧС о площади пожара.