В Нижнем Тагиле сняли режим ЧС, введенный после взрыва газа в доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) перестал действовать в Нижнем Тагиле, где 10 июня, по предварительным данным, в многоэтажном доме взорвался газ. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой городской администрации.

10 июня в многоэтажном доме Нижнего Тагила произошел, предположительно, взрыв бытового газа с последующим возгоранием, один человек погиб, выгорело несколько квартир, перекрытия дома повреждены не были. На следующий день в городе ввели режим ЧС. По данным мэрии, он должен был позволить городским властям оперативно выделять средства на восстановительные работы без проведения торгов.

"С 20:00 часов (18:00 мск) 14 июня 2019 года отменен режим ЧС в Нижнем Тагиле. Такое решение принято в связи с окончанием аварийно-спасательных работ в многоквартирном жилом доме", - говорится в сообщении.