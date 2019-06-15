СМИ: в Берлине эвакуировали около 3 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой

ТАСС, 15 июня. По меньшей мере 3 тыс. человек были эвакуированы в Берлине после того, как во время строительных работ в пятницу днем рядом с площадью Александерплац была обнаружена авиабомба времен Второй мировой войны. Об этом в субботу сообщает телерадиостанция RBB со ссылкой на полицию.

По ее данным, эвакуация жителей районов, прилегающих к месту обнаружения бомбы, продолжалась до полуночи (01:00 мск), а сам снаряд весом 100 кг был обезврежен в 01:45 по местному времени (02:45 мск). В центре Берлина спасатели развернули координационный центр, где люди ожидали завершения операции по разминированию авиабомбы. Отмечается, что среди эвакуированных оказались постояльцы дома престарелых.