СМИ: в Берлине эвакуировали около 3 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой

ТАСС, 15 июня. По меньшей мере 3 тыс. человек были эвакуированы в Берлине после того, как во время строительных работ в пятницу днем рядом с площадью Александерплац была обнаружена авиабомба времен Второй мировой войны. Об этом в субботу сообщает телерадиостанция RBB со ссылкой на полицию.
По ее данным, эвакуация жителей районов, прилегающих к месту обнаружения бомбы, продолжалась до полуночи (01:00 мск), а сам снаряд весом 100 кг был обезврежен в 01:45 по местному времени (02:45 мск). В центре Берлина спасатели развернули координационный центр, где люди ожидали завершения операции по разминированию авиабомбы. Отмечается, что среди эвакуированных оказались постояльцы дома престарелых.
An den Grenzen des Sperrkreises gibt es erste Straßensperrungen. Richten Sie sich auf längerfristige Verkehrsbehinderungen ein.#weltkriegsbombe #mitte pic.twitter.com/9jXKm6ld1Q— Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) 14 June 2019
В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров. Более 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.
До сих пор самой массовой была эвакуация во Франкфурте-на-Майне осенью позапрошлого года. Тогда из-за операции по обезвреживанию временно покинуть дома были вынуждены 60 тыс. человек.