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СМИ: в Берлине эвакуировали около 3 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой

100-килограммовый снаряд обезвредили, люди ожидали завершения операции в координационном центре

ТАСС, 15 июня. По меньшей мере 3 тыс. человек были эвакуированы в Берлине после того, как во время строительных работ в пятницу днем рядом с площадью Александерплац была обнаружена авиабомба времен Второй мировой войны. Об этом в субботу сообщает телерадиостанция RBB со ссылкой на полицию.

По ее данным, эвакуация жителей районов, прилегающих к месту обнаружения бомбы, продолжалась до полуночи (01:00 мск), а сам снаряд весом 100 кг был обезврежен в 01:45 по местному времени (02:45 мск). В центре Берлина спасатели развернули координационный центр, где люди ожидали завершения операции по разминированию авиабомбы. Отмечается, что среди эвакуированных оказались постояльцы дома престарелых.

В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров. Более 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

До сих пор самой массовой была эвакуация во Франкфурте-на-Майне осенью позапрошлого года. Тогда из-за операции по обезвреживанию временно покинуть дома были вынуждены 60 тыс. человек.

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