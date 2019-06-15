Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку после жесткой посадки в Краснодаре летевшего из Москвы самолета, пассажиры и экипаж не пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Проводится проверка по факту жесткой посадки самолета в Краснодаре. На борту находились 175 человек, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел около 2 часов ночи. Сотрудники Управления на транспорте МВД по ЮФО также проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе аэропорта ТАСС сообщили, что прилетевший из Москвы Boeing 737-800 авиакомпании S7 при заходе на посадку задел хвостом полосу и ушел на второй круг.

"В международном аэропорту Краснодар при уходе на второй круг самолета Boeing, летевшего из Москвы, произошло касание хвостовой части фюзеляжа о поверхность взлетно-посадочной полосы. Посадка прошла в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

В авиагавани также отметили, что пассажиры рейса Краснодар - Москва, которые должны были вылететь на этом воздушном судне, направлены в Москву другими рейсами.