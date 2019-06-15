Суд оставил под арестом подозреваемого в ложном доносе депутата заксобрания Пермского края

ТАСС, 15 июня. Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил под арестом депутата заксобрания Пермского края Илью Кузьмина, подозреваемого в ложном доносе. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте суда.

"Судебный акт оставлен без изменения", - сообщается на сайте.

Адвокат Кузьмина Андрей Рогозников подтвердил ТАСС, что суд не удовлетворил жалобу стороны защиты, оставив в силе меру пресечения.

6 июня Соликамский городской суд арестовал депутата на срок до 25 июля 2019 года, после чего защита обжаловала арест.

24 февраля в городе Соликамске неизвестный произвел два выстрела из огнестрельного оружия в 35-летнего местного жителя, депутата законодательного собрания Пермского края по 12-му округу от партии КПРФ Илью Кузьмина. Потерпевший не получил ранений, о нападении он сам сообщил на своей странице в Facebook. Было возбуждено дело о покушении на убийство.

По информации, размещенной на сайте управления Следственного комитета по региону, депутат решил инсценировать покушение на себя ради общественного имиджа. Двух человек для совершения инсценировки покушения подыскала знакомая депутата, уточняют в ведомстве. После совершения инсценировки депутат обратился в полицию с заведомо ложным доносом о совершении преступления с предоставлением доказательств. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения"), а в отношении троих его пособников - по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 306 УК РФ ("Пособничество в совершении ложного доноса, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения").