В Ульяновской области опрокинулся Gelandewagen

ТАСС, 15 июня. Автомобиль Gelandewagen перевернулся в Ульяновской области, в результате пострадали пять человек, они доставлены в больницу. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"В 12:00 по местному времени (11:00 мск) в Цильнинском районе Ульяновской области водитель Mercedes Веnz G-300 (Gelandewagen) не справился с управлением и опрокинул машину на проезжую часть. Водитель и четыре пассажира доставлены в больницу, они проходят обследование", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что водитель в момент совершения ДТП был трезв, среди пострадавших несовершеннолетних нет.