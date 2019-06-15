Наводнения в провинции Цзянси унесли жизни 12 человек

ШАНХАЙ, 15 июня. /ТАСС/. Жертвами наводнений из-за сильных ливней в восточной провинции Цзянси стали 12 человек, еще трое пока считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает в субботу агентство "Синьхуа" со ссылкой на провинциальное Управление по чрезвычайным ситуациям.

Продолжающиеся с 6 июня проливные дожди нарушили в этой провинции нормальную жизнь почти 3 млн человек, власти были вынуждены эвакуировать из затопленных районов порядка 229 тыс. человек. Около 120 тыс. жителей все еще нуждаются в экстренной помощи.

Наводнения в той или иной степени затопили 80 уездов провинции Цзянси, повреждены сельхозугодья на площади свыше 208 тыс. га, разрушено или повреждено более 3,9 тыс. жилых строений. Прямой экономический ущерб в настоящее время оценивается в 8,78 млрд юаней (около $1,27 млрд). Местные власти направляют в пострадавшие районы предметы первой необходимости и принимают необходимые меры для ликвидации последствий удара стихии.

От сильных ливней в настоящее время страдает целый ряд китайских провинций в южных и восточных регионах страны. В Гуанси-Чжуанском автономном районе жертвами наводнений стали 17 человек, в провинции Гуандун они унесли жизни 19 жителей.