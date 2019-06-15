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СК проверит данные о ребенке, попавшем в больницу после пожара на картинге в Подмосковье

Мальчик госпитализирован с множественными ожогами

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. СК начал проверку по информации о мальчике, пострадавшем в результате пожара во время соревнований по картингу в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области.

"15 июня в СМИ появилась информация о том, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу 11-летний мальчик не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар. Мальчик попал в больницу с множественными ожогами", - рассказали в ГСУ.

Следственными органами ГСУ организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, отметили в ведомстве.

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