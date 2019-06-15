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Женщина и трое детей пострадали в ДТП в Оренбургской области

Водитель легковушки не справился с управлением и съехал в кювет

ТАСС, 15 июня. Автомобиль съехал в кювет в Оренбургской области, в результате чего пострадали женщина и три ребенка, дети были госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области

"В Бугурусланском районе мужчина [за рулем автомобиля] Lada Kalina не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадала женщина и трое детей 2006, 2009 и 2012 годов рождения, дети госпитализированы с различными травмами, у самого младшего - черепно-мозговая травма. У мамы сотрясение головного мозга, ей оказали помощь [в больнице] и отпустили. Водителю помощь оказана на месте", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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