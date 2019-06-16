Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии

СИДНЕЙ, 16 июня. /ТАСС/. Два легкомоторных самолета разбились в городе Мастертон на Северном острове Новой Зеландии. Как сообщает в воскресенье новостной портал Stuff, данных о погибших в результате катастрофы нет.

Авария произошла недалеко от аэродрома Худ в Мастертоне, где два самолета столкнулись в воздухе на небольшой высоте. Аварийные службы прибыли к месту крушения около 11:10 (02:20 мск) после вызова, поступившего от одного из местных жителей.

"К моменту прибытия первых экипажей аварийных служб оба упавших самолета были охвачены огнем. На его тушение были мобилизованы дополнительные пожарные расчеты из Мастертона, Картертона, Грейтауна и Палмерстон-Норта", - сообщил старший инспектор смены службы спасения и пожарной службы Карлос Демпси.

По данным полиции, в результате происшествия серьезно пострадали экипажи обоих самолетов, однако данных о погибших пока нет. На месте крушения работают полицейские, ведется расследование причин аварии.