МАХАЧКАЛА, 16 июня. /ТАСС/. Четыре человека погибли при взрыве на танкере в Махачкале 11 июня, сообщается на сайте компании "Волжское пароходство", владеющей судном.
Взрыв на танкере в Махачкале
- Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
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- Источник: все погибшие в результате взрыва на танкере в Махачкале были гражданами России
Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли три человека, еще трое были госпитализированы.
"Из 12 членов экипажа на берег эвакуировано девять, из них трое пострадавших были отправлены в медицинские учреждения. Четыре человека погибли", - говорится в сообщении.
По данным дагестанского главка МЧС, инцидент произошел рано утром 11 июня в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера.