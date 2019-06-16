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Взрыв на танкере в Махачкале

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

Ранее сообщалось о трех погибших
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© Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 16 июня. /ТАСС/. Четыре человека погибли при взрыве на танкере в Махачкале 11 июня, сообщается на сайте компании "Волжское пароходство", владеющей судном.

Взрыв на танкере в Махачкале

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли три человека, еще трое были госпитализированы.

"Из 12 членов экипажа на берег эвакуировано девять, из них трое пострадавших были отправлены в медицинские учреждения. Четыре человека погибли", - говорится в сообщении.

По данным дагестанского главка МЧС, инцидент произошел рано утром 11 июня в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера.

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РоссияДагестанВзрыв на танкере в Махачкале
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