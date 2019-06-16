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Мужчина устроил дебош в одном из баров в центре Москвы

Нарушителя доставили в отделение полиции для разбирательства

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который устроил дебош в одном из баров в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного Главного управления МВД РФ.

"По предварительным данным, мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения разбил стекло в одном из баров в Пятницком переулке, получив телесные повреждения. Прибывшими сотрудниками полиции он был доставлен в отдел для разбирательства", - сказали в главке, уточнив, что других пострадавших нет.

Как добавил источник ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел в баре "Комета".

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