На Ставрополье в столкновении автомобиля и микроавтобуса погибли два человека

СТАВРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Два человека погибли, десять пострадали в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля на 250-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Кочубеевском районе Ставропольского края, сообщил ТАСС в понедельник представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 12 человек (детей нет), из них два человека погибли", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, пострадавшие госпитализированы в больницу Невинномысска. В аварии участвовали микроавтобус Volkswagen, двигавшийся в Пятигорск, и легковой Hyundai.

"Установлено, что микроавтобус Volkswagen находился не на маршруте (частник), двигался в Пятигорск. В момент ДТП в микроавтобусе находились девять человек, в Hyundai находились три человека. Погибшие - два человека (водитель и пассажирка) автомобиля Hyundai, - добавили в МЧС.