В Индонезии в результате ДТП с автобусом погибли 12 человек

ТАСС, 17 июня. По меньшей мере 12 человек погибли в результате ДТП с автобусом к востоку от индонезийской столицы Джакарты. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на правоохранительные органы.

"Пассажирский автобус направлялся в город Чиребон из Джакарты. Водитель потерял управление над транспортным средством, в результате чего автобус оказался на встречной полосе и столкнулся с проезжавшими микроавтобусами и грузовиком", - приводит агентство комментарий главы транспортной полиции города Маджаленгки Атик Сусванти.

По ее словам, два человека получили тяжелые травмы и еще 10 - легкие повреждения. Ведется расследование обстоятельств инцидента.