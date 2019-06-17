При взрыве газа в Костанае пострадали семь человек

НУР-СУЛТАН, 17 июня. /ТАСС/. Семь человек пострадали в понедельник при взрыве газа в здании станции технического обслуживания (СТО) в городе Костанай. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

"17 июня примерно в 12:00 (09:00 мск) часов в Костанае в двухэтажном здании СТО по улице Лермонтова произошел взрыв газового оборудования на природном газе. В результате взрыва произошло обрушение 90% здания с последующим возгоранием. Семь человек пострадали, шесть из них доставлены в больницу, госпитализированы трое", - рассказал Нурахметов.

По его словам, одному пострадавшему первую медицинскую помощь оказали работники Центра медицины катастроф. "На месте создан оперативный штаб. Газоснабжение и электричество временно отключены. Пожарные подразделения локализовали горение в 12:47 (09:27 мск)", - уточнил представитель МВД.

Для ликвидации происшествия задействовали 98 человек и 30 единиц техники. С места ЧП вынесли девять газовых баллонов.