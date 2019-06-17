Россиянина приговорили в Белоруссии к 5 годам колонии за поставки санкционной продукции

МИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Суд Кобринского района (Брестская область) приговорил гражданина РФ к пяти годам лишения свободы за организацию незаконных поставок на российский рынок санкционной плодовоовощной продукции из стран Западной Европы через Белоруссию. Об этом сообщили в понедельник в Комитете государственного контроля (КГК) Белоруссии.

"Директор ИЧТУП "ЭлитОвощТорг-транс" признан виновным в уклонении от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

По его данным, у обвиняемого по приговору суда конфискован легковой "Мерседес", шесть грузовых автомобилей и четыре полуприцепа.

В КГК сообщили, что уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении российского гражданина, наладившего канал поставки санкционной продукции, было возбуждено в 2018 году. При детальном изучении деятельности кобринского ИЧТУП "ЭлитОвощТорг-транс" было установлено, что это предприятие занимается реэкспортом в Российскую Федерацию санкционной продукции. "Только за 2016-2017 годы и первый квартал 2018 года "ЭлитОвощТорг-транс" переправил в Россию более 1000 большегрузных 20-тонных автомобилей санкционной продукции", - проинформировали в КГК Белоруссии.