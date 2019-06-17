Суд возобновил разбирательство по делу владельца сети ресторанов "Корчма "Тарас Бульба"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы на стадии оглашения приговора возобновил судебное разбирательство по делу владельца сети ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" Юрия Белойвана по обвинению в неуплате налогов, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил возобновить судебное разбирательство в отношении Беловайна", - сказала судья Юлия Сафина.

Свое решение судья мотивировала необходимостью предоставления документов о характеристике личности Белойвана. Адвокат подсудимого Александр Карабанов, уточнил, что требуемые документы касаются погашения ущерба. Сумма ущерба в обвинении составляет 690 млн рублей.

Дело рассматривается в особом порядке - без исследования доказательств и допросов свидетелей. Наказание в этом случае не может превышать двух третей от максимально предусмотренного законом срока.

Следующее заседание назначено на 27 июня.

Дело о неуплате налогов

Белойван обвиняется по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере"). В ходе расследования несколько десятков сотрудников сети, а также деловые партнеры подтвердили его причастность к преступлениям.

По данным следствия, с января 2011 по март 2014 года Белойван организовал работу так, что в кассах не пробивали чеки и не принимали к оплате банковские карты в восьми ресторанах сети. Он привлек "ночных кассиров", которые с помощью специального программного обеспечения удаляли из памяти системы R-Keeper ("Р-кипер", система автоматизации предприятий общественного питания) наиболее дорогостоящие заказы за день, уменьшая таким образом сведения о количестве заказов и их стоимости. После этого они фиксировали в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях, в итоге от уплаты налогов Белойваном было сокрыто более 650 млн рублей.

После блокировки счетов восьми ресторанов с целью возмещения ущерба Белойван продолжил деятельность от лица других юридических лиц. Следствие установило аффилированные с ним организации и наложило арест на их счета.

По данным СК, следствие и налоговый орган впервые выставили налоговые посты, при которых налоговые инспекторы на протяжении всего рабочего дня находились в помещении ресторанов и контролировали прием к оплате банковских карт и пробитие кассовых чеков. В период их работы было обеспечено поступление на арестованные счета более 25 млн рублей.

С целью возмещения недоимки по налогам в процессе расследования уголовного дела арестовано имущество Белойвана, оформленное в том числе на третьих лиц, на сумму около 400 млн рублей.