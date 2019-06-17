"Индийский Гудини" пропал в ходе выполнения трюка с освобождением из ящика под водой

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июня. /ТАСС/. Индийский фокусник Чанчала Лахири пропал в воскресенье в ходе выполнения трюка с освобождением под водой из ящика, в котором его заперли со связанными руками. Это повторение знаменитого номера американского иллюзиониста и гипнотизера Гарри Гудини (1874-1926).

В воскресенье Лахири был помещен в стеклянный ящик, который погрузили в реку Хугли - один из рукавов Большого Ганга, но фокусник не всплыл в течение длительного времени. Были орагнизованы поиски с участием аквалангистов. Они осложняются сильным течением и мутной водой в реке Хугли. Пока поиски не дали результатов. Многие поклонники Лахири надеются, что исчезновение - тоже часть трюка.

Лахири, известный также под сценическим псевдонимом Мандрейк (Мандрагора), не в первый раз пытался исполнить трюк с освобюождением из стеклянного ящика под водой. В 2013 году он уже погружался в Хугли, но тогда зрители заметили, что у ящика есть скрытая дверь и освистали иллюзиониста. Тогда же артист пообещал, что повторит трюк, "по-честному" без скрытых дверей.