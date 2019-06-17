СМИ: государственные школы закрыты в восточном штате Индии из-за экстремальной жары

ТАСС, 17 июня. Власти Индии приняли решение закрыть до 22 июня все государственные школы в штате Бихар на востоке страны из-за рекордной температуры, превысившей 48 градусов Цельсия. Об этом в понедельник сообщает агентство ANI.

"Жители штата страдают от экстремальной и опасной для здоровья жары. Власти закрыли школы, потому что учащимся не следует сейчас выходить на улицу", - заявил представитель министерства образования Бихара. Отмечается, что в минувшие выходные от тепловых ударов в штате погибли 40 человек.

Тем временем не менее 100 детей умерли в Бихаре в июне из-за вспышки острого энцефалита. По прогнозам министерства здравоохранения штата, с началом сезона дождей, который должен прийти в эту часть Индии до конца месяца, температура несколько снизится, и вспышка заболевания пойдет на спад.