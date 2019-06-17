Двое граждан Украины получили в Брянске большие сроки за контрабанду наркотиков

ТАСС, 17 июня. Брянский областной суд в понедельник признал виновными двух граждан Украины в участии в международной преступной группе, контрабанде наркотиков и покушении на их сбыт. Они приговорены к пятнадцати с половиной и шестнадцати годам колонии строгого режима, сообщил суд на своем сайте.

"Сегодня Брянский областной суд огласил приговор двум гражданам Украины, признанным судом виновными в участии в преступном сообществе, контрабанде и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной группы лиц (ч. 2 ст. 210 , ч. 3 ст. 30, п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1, п. "а", "б" ч. 4, ст. 229.1, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Суд назначил им наказание в виде 16 лет и 15 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Преступная группа, как сообщает суд, с 2012 года поставляла в Россию наркотики из стран Евросоюза. В ее состав входили граждане Испании, Молдавии, Украины, Белоруссии и РФ. Организаторами группы были гражданин Испании и жители Молдавии, которые познакомились в тюрьме в португальском Лиссабоне, где отбывали наказание за преступления, совершенные в странах ЕС.

Аресты участников преступной группы начались в 2012 году и продолжались до 2018 года. "В Брянской области приговоры участникам этой ОПГ сегодня вынесли впервые, а всего за прошедший период в других регионах России и зарубежных странах были осуждены уже 17 человек. Еще часть преступников находится в международном розыске", - уточнили ТАСС в пресс-службе суда.